Лукашенко вспомнил, как Путин в России угощал его козьим молоком

Белорусский лидер Александр Лукашенко 8 июля посетил фермерское хозяйство в Могилевской области, занимающееся разведением племенных коз. Во время поездки он вспомнил о своих впечатлениях от козьего молока, которым его однажды угостил президент России Владимир Путин.
На ферме Лукашенко предложили попробовать местное козье молоко, и он задал вопрос о наличии запаха. Получив утвердительный ответ, он подчеркнул, что качественное козье молоко не должно пахнуть.
«Нет, не должен быть. Потому что я видел козье молоко — меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы подумал, коровье», — поделился своими воспоминаниями глава Белоруссии.
Видео с Лукашенко появилось в Telegram-канале «Пул Первого». Попробовав молоко местного производства, президент подтвердил отсутствие запаха и назвал продукт превосходным.
«Какой запах? Нет запаха», — отметил он.
Кроме того, во время визита на ферму Лукашенко получил в подарок двух коз альпийской и зааненской пород. Возраст животных составил 4,5 и 5 месяцев соответственно.
Ранее сообщалось, что Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС.