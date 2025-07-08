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Вокалиста Slaughter to Prevail Шиколая оштрафовали за дискредитацию армии

За публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей вокалиста российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая (Alex Terrible) за дискредитацию Вооруженных сил России.

«Шиколаю А. И. назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда.

Напомним, за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее суд оштрафовал жительницу Санкт-Петербурга за лозунги, дискредитирующие ВС РФ. Петербурженка оставила надписи «Мир Украине», «Свободу заключенным» на информационных щитах возле арки Главного штаба.