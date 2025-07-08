Вокалиста Slaughter to Prevail Шиколая оштрафовали за дискредитацию армии

Суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей вокалиста российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая (Alex Terrible) за дискредитацию Вооруженных сил России.
«Шиколаю А. И. назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда.
Напомним, за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее суд оштрафовал жительницу Санкт-Петербурга за лозунги, дискредитирующие ВС РФ. Петербурженка оставила надписи «Мир Украине», «Свободу заключенным» на информационных щитах возле арки Главного штаба.