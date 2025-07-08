Первый розыгрыш права охоты на медведя в угодьях БООР состоялся в Беларуси

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся первый розыгрыш права охоты на медведя в охотничьих угодьях РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», сообщили БЕЛТА в обществе.
Посредством программы определены кандидаты на участие в охоте на предстоящие выходные из числа поступивших заявок (право на охоту предоставляется в один из дней).
Победителей розыгрыша всего семь. С каждым из них свяжется сотрудник БООР для уточнения дня охоты и места ее проведения. В случае добычи медведя, охотник удаляется из списка желающих и принимать участие в охоте в данном сезоне не будет. Если же медведь добыт не был, охотник имеет право принимать участие в дальнейших розыгрышах.
В БООР напомнили, что правилами охоты и приказом общества введены дополнительные требования, выполнение которых обязательно для участия в охоте на медведя. -0-