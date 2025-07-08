Первый розыгрыш права охоты на медведя в угодьях БООР состоялся в Беларуси

Победителей розыгрыша всего семь. С каждым из них свяжется сотрудник БООР для уточнения дня охоты и места ее проведения. В случае добычи медведя, охотник удаляется из списка желающих и принимать участие в охоте в данном сезоне не будет. Если же медведь добыт не был, охотник имеет право принимать участие в дальнейших розыгрышах.