Самая дорогая квартира продана в Минске за $400 тысяч в знаменитом доме

В Минске самая дорогая квартира продана за 400 тысяч долларов, сообщает площадка недвижимости realt.by.
Так, в июне 2025-го самой дорогой проданной квартирой в белорусской столице стала квартира в районе Троицкого предместья в так называемом «Доме Чижа».
Сообщается, что продали квартиру в жилом комплексе «У Троицкого», ее площадь составляет 158 квадратных метров. Таким образом за один «квадрат» новый владелец заплатил 2528 долларов.
К слову, в знаменитом доме есть еще и другие пустующие квартиры, да и продали не самую дорогую из них. В «Доме Чижа» выставлены на продажу сейчас еще примерно 15 квартир по стоимости от 290 тысяч до 1,6 миллиона долларов в эквиваленте. Жилье в этом доме в Минске относится к премиум-классу.
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