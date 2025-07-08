Самая дорогая квартира продана в Минске за $400 тысяч в знаменитом доме

К слову, в знаменитом доме есть еще и другие пустующие квартиры, да и продали не самую дорогую из них. В «Доме Чижа» выставлены на продажу сейчас еще примерно 15 квартир по стоимости от 290 тысяч до 1,6 миллиона долларов в эквиваленте. Жилье в этом доме в Минске относится к премиум-классу.