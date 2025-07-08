«Первая леди становится джентльменом»: Эксперт объяснил Life.ru, почему жена Макрона не взяла его руку

Она явно демонстрирует, что он ей не нужен, без него справится. И самое главное, скажем так, отношения у них сугубо партнёрские. В публичном поле это желание как минимум задеть, показать, что Макрон и его супруга — это две самостоятельные единицы. Это говорит о разладе, это говорит об огромном разладе в их паре. Разлад этот идёт давно. Первая леди Франции перестала быть первой леди. Первая леди Франции становится каким-то первым джентльменом.