«Первая леди становится джентльменом»: Эксперт объяснил Life.ru, почему жена Макрона не взяла его руку

Она явно демонстрирует, что он ей не нужен, без него справится. И самое главное, скажем так, отношения у них сугубо партнёрские. В публичном поле это желание как минимум задеть, показать, что Макрон и его супруга — это две самостоятельные единицы. Это говорит о разладе, это говорит об огромном разладе в их паре. Разлад этот идёт давно. Первая леди Франции перестала быть первой леди. Первая леди Франции становится каким-то первым джентльменом.
Алексей Кобелюк.
Эксперт по переговорам и деловому протоколу.
Эксперт считает, что Брижит пытается показать свою независимость от Макрона. При этом она забывает о своей роли первой леди. Кроме того, супруга президента демонстрирует, что политик нарушает её личные границы, что указывает на глубокий разлад в их отношениях. В контексте официальных переговоров присутствие супруги Макрона может стать проблемой, так как супружеская пара перестала быть союзниками и превратилась в соперников.
Напомним, что супруга президента Франции вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за холодного жеста по отношению к мужу. По прибытии в Великобританию первая леди отказалась принять протянутую руку Эмманюэля Макрона, предложенную для помощи при спуске с трапа самолёта.