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Трамп заявил, что политическая партия Маска может помочь республиканцам

Президент США прокомментировал идею Илона Маска о создании третьей партии в стране.

Источник: Комсомольская правда

Новая политическая партия, которую планирует создать американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, может помочь республиканцам. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я думаю, что политическая партия Маска поможет нам, третьи партии всегда были хороши для меня», — отметил глава Белого дома.

Ранее Маск выступил с предложением о создании новой политической партии под названием «Америка». По словам миллиардера, существующая в США политическая система не способна обеспечить настоящую демократию, действуя как однопартийная.

При этом Трамп раскритиковал Маска за эту идею. По словам президента США, двухпартийная система в стране всегда была эффективной, поэтому создание третьей партии не имеет никакого смысла.

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