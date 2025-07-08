Трамп заявил, что политическая партия Маска может помочь республиканцам

Новая политическая партия, которую планирует создать американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, может помочь республиканцам. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Я думаю, что политическая партия Маска поможет нам, третьи партии всегда были хороши для меня», — отметил глава Белого дома.
Ранее Маск выступил с предложением о создании новой политической партии под названием «Америка». По словам миллиардера, существующая в США политическая система не способна обеспечить настоящую демократию, действуя как однопартийная.
При этом Трамп раскритиковал Маска за эту идею. По словам президента США, двухпартийная система в стране всегда была эффективной, поэтому создание третьей партии не имеет никакого смысла.