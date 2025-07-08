Роспотребнадзор опроверг угрозу распространения лиссавируса на территории РФ

Напомним, в Австралии летучая мышь укусила 50-летнего мужчину, после чего он скончался через пару месяцев. После смерти пациента врачи обнаружили в его крови редкий и неизлечимый вирус. Этот случай стал четвёртым зафиксированным в Австралии с 1996 года, когда заражение произошло от летучей мыши. По данным издания, симптомы вируса напоминают признаки бешенства и гриппа.