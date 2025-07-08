Московский зоопарк примет меры для защиты панд от жары

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Панды в Московском зоопарке будут больше находиться во внутренних вольерах из-за жары, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 6 июля рассказал РИА Новости, что в московском регионе самыми знойными днями станут четверг и пятница, когда днем воздух прогреется до плюс 32 — 35 градусов.
«В связи с пришедшей жарой и высокой температурой наши любимые панды будут много времени находиться во внутренних вольерах, иногда даже принудительно, чтобы не нанести себе вред в виде теплового удара!» — написала Акулова в Telegram-канале.
Генеральный директор отметила, что во внутренних вольерах поддерживается уютная для панд температура, а также работает система орошения и вентиляции.