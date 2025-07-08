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Московский зоопарк примет меры для защиты панд от жары

Панды в Московском зоопарке будут больше находиться в помещениях из-за жары.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Панды в Московском зоопарке будут больше находиться во внутренних вольерах из-за жары, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 6 июля рассказал РИА Новости, что в московском регионе самыми знойными днями станут четверг и пятница, когда днем воздух прогреется до плюс 32 — 35 градусов.

«В связи с пришедшей жарой и высокой температурой наши любимые панды будут много времени находиться во внутренних вольерах, иногда даже принудительно, чтобы не нанести себе вред в виде теплового удара!» — написала Акулова в Telegram-канале.

Генеральный директор отметила, что во внутренних вольерах поддерживается уютная для панд температура, а также работает система орошения и вентиляции.