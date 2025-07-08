Молодой водитель-тысячник определился на уборке урожая в Гродненском районе

«В свои 29 лет Дениса Пасюка можно с уверенностью назвать активным и целеустремленным тружеником, работа на хлебной ниве в этом году — это уже его восьмая по счету уборочная кампания. К слову, молодой человек отлично совмещает трудовую деятельность с семейной жизнью, вместе с женой они воспитывают троих детей», — дополнила Анна Сапоцкая.