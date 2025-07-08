Молодой водитель-тысячник определился на уборке урожая в Гродненском районе

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая определился первый молодой водитель-тысячник, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по работе с трудящейся молодежью Центрального комитета БРСМ Анна Сапоцкая.
«Традиционно республиканский проект “Молодежь — за урожай” проходит во всех регионах страны в период уборочной кампании. Его участниками являются молодежные уборочные экипажи комбайнеров и молодые водители транспортных средств, осуществляющие перевозку зерновых и зернобобовых культур. Соревнования проходят в двух номинациях: “Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота” и “Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зернобобовых культур”. Победителями становятся экипажи и водители, первыми намолотившие и перевезшие тысячи тонн, а также показавшие наилучшие результаты в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании», — рассказала Анна Сапоцкая.
По ее словам, лидером среди молодых водителей стал Денис Пасюк из КСПУП «Гродненская птицефабрика», на отечественном МАЗ-6501 он первым в республике перевез более 1000 т зерновых.
«В свои 29 лет Дениса Пасюка можно с уверенностью назвать активным и целеустремленным тружеником, работа на хлебной ниве в этом году — это уже его восьмая по счету уборочная кампания. К слову, молодой человек отлично совмещает трудовую деятельность с семейной жизнью, вместе с женой они воспитывают троих детей», — дополнила Анна Сапоцкая.
Республиканский проект «Молодежь — за урожай» проводится ежегодно БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия и иных заинтересованных организаций с целью повышения мотивации молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, к повышению производительности труда в период уборочной кампании, стимулирования и поощрения их трудовой инициативы, социальной активности, популяризации сельскохозяйственного труда и профессий аграрного профиля. -0-