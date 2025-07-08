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Трамп подтвердил возобновление поставок вооружения Украине: вот что отправит в первую очередь

Трамп одобрил отправку оборонительного оружия Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США возобновили поставки вооружения на Украину. Позже политик отметил, что в первую очередь в Киев доставят оборонительное оружие. Об этом лидер Белого дома заявил во время пресс-конференции с журналистами.

«Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил», — резюмировал Трамп во время обращения к прессе.

Напомним, США заявили, что приостанавливают поставки вооружения на Украину и в другие страны. Как подчеркнули в Белом доме, это необходимо было сделать для проверки-пересчета оставшегося оружия на балансе США.

Нужно сказать, что во время этой пресс-конференции Трамп позволил себе грубо высказаться в отношении президента России Владимира Путина. Он заявил, что недоволен российским лидером и думал, что урегулировать конфликт на Украине получится в разы быстрее.

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