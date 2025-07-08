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В Абхазии опровергли слова Басария об угрозе нацбезопасности от российских туристов

Минтуризма Абхазии: Россияне — основа турпотока и важнейшие гости страны.

Источник: Комсомольская правда

Министерство туризма Абхазии прокомментировало заявление директора местного Фонда кино Александра Басария о том, что экономные российские туристы якобы являются угрозой национальной безопасности страны. Ведомство отметило, что россияне — это основа туристического потока республики. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале Минтуризма Абхазии.

«Заявление Александра Басарии является сугубо его личным мнением и не отражает официальную позицию государственных органов Республики Абхазия, а также всей туристической отрасли в целом», — следует информация из публикации.

В ведомстве сообщили, что граждане России, приезжающие в государство, никак не могут угрожать национальной безопасности.

Там также подчеркнули, что россияне уже много лет являются одними из самых ценных гостей, и республика всегда рада их видеть, вне зависимости от цели визита.

Однако стоит отметить, что ранее в Минтуризме Абхазии высказывались иначе о российских туристах. Начальник отдела ведомства Кристина Лакербая жаловалась, что большинство приезжающих граждан РФ тратит совсем мало денег, из-за чего республика не получает ожидаемых доходов.