В Абхазии опровергли слова Басария об угрозе нацбезопасности от российских туристов

Министерство туризма Абхазии прокомментировало заявление директора местного Фонда кино Александра Басария о том, что экономные российские туристы якобы являются угрозой национальной безопасности страны. Ведомство отметило, что россияне — это основа туристического потока республики. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале Минтуризма Абхазии.
«Заявление Александра Басарии является сугубо его личным мнением и не отражает официальную позицию государственных органов Республики Абхазия, а также всей туристической отрасли в целом», — следует информация из публикации.
В ведомстве сообщили, что граждане России, приезжающие в государство, никак не могут угрожать национальной безопасности.
Там также подчеркнули, что россияне уже много лет являются одними из самых ценных гостей, и республика всегда рада их видеть, вне зависимости от цели визита.
Однако стоит отметить, что ранее в Минтуризме Абхазии высказывались иначе о российских туристах. Начальник отдела ведомства Кристина Лакербая жаловалась, что большинство приезжающих граждан РФ тратит совсем мало денег, из-за чего республика не получает ожидаемых доходов.