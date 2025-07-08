Молдова продолжает напоминать парилку: Страну накроет жара — синоптики рассказали, когда солнце сбавит обороты

Синоптики объявили на среду, 9 июля 2025 года, очередной «желтый код» — жара не отступает.
На севере Молдовы, температура воздуха составит от +21°C до +30°C.
В центральных районах и в Кишинёве погода будет преимущественно переменной, температура — от +21°C до +36°C.
На юге страны жара достигнет пика: максимальная температура поднимется до +38°C, а минимальная не опустится ниже +23°C. Это связано с притоком горячего воздуха из Северной Африки и Ближнего Востока.
С 10 июля прогнозируется кратковременное понижение температур до +23…+28°C, однако уже к 15 июля жара вернётся — синоптики ожидают до +33°C.
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