В РПЦ предложили ввести уголовную ответственность за празднование Ивана Купалы

По словам священнослужителя, участие в обрядах языческого праздника «подрывает основы государственного строя России, поэтому должны быть запрещены на законодательном уровне». А тех, кто пропагандирует празднование Купалы, отметил Рыбаков, нужно «судить по статье о создании секты», поскольку такая традиция не имеет исторических оснований и не одобряется в православном обществе.