В РПЦ предложили ввести уголовную ответственность за празднование Ивана Купалы

За празднование Ивана Купалы в праздник Рождества Иоанна Предтечи нужно ввести уголовную ответственность. Такое заявление сделал служащий в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» в городе Рыбное Рязанской области протоиерей Виталий Рыбаков в беседе с изданием «Абзац».
По словам священнослужителя, участие в обрядах языческого праздника «подрывает основы государственного строя России, поэтому должны быть запрещены на законодательном уровне». А тех, кто пропагандирует празднование Купалы, отметил Рыбаков, нужно «судить по статье о создании секты», поскольку такая традиция не имеет исторических оснований и не одобряется в православном обществе.
«Нужно обращать внимание на руководящих работников в регионе, кто на это смотрит сквозь пальцы и допускает это воздействие на молодое поколение, детей. Необходимо оградить общество от подобных агрессивных действий со стороны неоязычников», — цитирует издание протоиерея.
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