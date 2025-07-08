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Кюрдзидис высказался о обучающей функции детских форумов

«Хрустальный ИсточникЪ», организованный заслуженным артистом России Эвклидом Кюрдзидисом.

Источник: Аргументы и факты

В Есентуках проходит III Международный фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ», организованный заслуженным артистом России Эвклидом Кюрдзидисом. Эвклид Кюрдзидис признался, что не понимает тех, кто критикует детей-участников за несовершенство в их творческих работах на форуме.

«Международный фестиваль детского кино — это детский фестиваль, — говорит aif.ru Эвклид Кюрдзидис, президент фестиваля детского кино “Хрустальный ИсточникЪ”. — В первую очередь я, как президент, и все организаторы фестиваля стремятся, чтобы основными героями кинофестиваля были именно дети, подростки, студенты, все от 7 до 18−19 лет. Председатель жюри — ребенок 13 лет, ведущие церемоний дети 7−12 лет, ведущие дорожки 17−19 лет, ведут репортажи и берут интервью тоже дети, основной конкурс фестиваля тоже детский — дети сами снимают кино. Все еще юные, делающие первые свои шаги в творчестве.

Фестиваль масштабный, собирающий многотысячную публику. И, конечно, дети волнуются, переживают от захлестывающих эмоций и ответственности. Это естественно, что они могут ошибаться, имеют пока право, т. к. они находятся еще в начале своего жизненного и творческого пути.

Самое главное, что фестиваль помогает ребенку раскрыться и двигаться вперед. Очень хочется, чтобы со стороны взрослых к этому было понимание и доброжелательное отношение. Детям очень нужна поддержка в начале их творческих поисков".