Кюрдзидис высказался о обучающей функции детских форумов

«Международный фестиваль детского кино — это детский фестиваль, — говорит aif.ru Эвклид Кюрдзидис, президент фестиваля детского кино “Хрустальный ИсточникЪ”. — В первую очередь я, как президент, и все организаторы фестиваля стремятся, чтобы основными героями кинофестиваля были именно дети, подростки, студенты, все от 7 до 18−19 лет. Председатель жюри — ребенок 13 лет, ведущие церемоний дети 7−12 лет, ведущие дорожки 17−19 лет, ведут репортажи и берут интервью тоже дети, основной конкурс фестиваля тоже детский — дети сами снимают кино. Все еще юные, делающие первые свои шаги в творчестве.