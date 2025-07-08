Пострадавшую в Подмосковье при падении дерева девочку доставили в центр Рошаля

Пресс-секретарь главы городского округа Клин Наталья Поволоцкая прокомментировала сообщение о том, что из-за ураганного ветра дерево рухнуло и расплющило крышу внедорожника Chevrolet Tahoe, в котором находилась 12-летняя девочка и ее мама.
Поволоцкая подтвердила, что этот инцидент произошел сегодня в СНТ «ШАНС» в районе поселка Нудоль. По ее словам, на место происшествия сразу же выехали полиция, спасатели и скорая помощь.
Также она сообщила, что затем бригада Клинской подстанции скорой помощи доставила ребенка в Детский центр Рошаля при сопровождении ее мамы для уточнения диагноза. Девочкой сейчас занимаются специалисты.
При этом Поволоцкая напомнила, что СНТ «как юридическое лицо самостоятельно несет ответственность за содержанием всех зеленых насаждений на своей территории».