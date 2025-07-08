Врачи Коновалов и Гандельман рассказали о вреде гаджетов в спальне

По словам Коновалова, синий свет «разрушает центральную часть сетчатки» — макулу, которая отвечает за самое чёткое зрение. Организм пытается защититься с помощью пигмента лютеина, но синий свет разрушает эту защиту, что может привести к повреждению сетчатки.