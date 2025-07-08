Врачи Коновалов и Гандельман рассказали о вреде гаджетов в спальне

Эксперты программы «Жить здорово!» врач-реаниматолог Герман Гандельман и хирург-офтальмолог Михаил Коновалов рассказали, что телевизор, компьютер и сотовые телефоны вредят сну и ухудшают зрение.
По словам Гандельмана, синий свет, который излучают гаджеты, блокирует выработку гормона сна — мелатонина. По его словам, мелатонин начинает вырабатываться в темноте, когда закрываются глаза.
«Любое падение на наше глазное дно голубого света приводит к нарушению этого процесса и к нарушению качества сна», — сказал он.
По словам Коновалова, синий свет «разрушает центральную часть сетчатки» — макулу, которая отвечает за самое чёткое зрение. Организм пытается защититься с помощью пигмента лютеина, но синий свет разрушает эту защиту, что может привести к повреждению сетчатки.
Ранее врач-сомнолог Дарья Лебедева рекомендовала выключать гаджеты за 1−2 часа до сна. Зарядку телефона лучше переносить в другую комнату, чтобы снизить соблазн проверить уведомления, отметила она.