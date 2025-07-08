В Татарстане будут выдавать гранты на свадьбу по сто тысяч рублей

Ранее россиянам раскрыли, кто сможет получить до 100 тысяч рублей за счёт льготы. Чтобы получить выплату, подайте заявление наиболее удобным для вас способом: на портале «Госуслуги», в Социальном фонде России (СФР) или в многофункциональном центре (МФЦ). В большинстве случаев, благодаря налаженному взаимодействию между ведомствами, собирать дополнительные документы не потребуется. Ключевым условием для получения выплаты является среднедушевой доход семьи за предыдущий год.