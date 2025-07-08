Внука Пугачевой не позвали в российское телешоу

«Эх, не позвали на тусовку», — написал Пресняков под постом в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России). Реалити-шоу, о котором идет речь, собрало на площадке детей российских знаменитостей — среди них дочь Михаила Турецкого Эммануэль, сын покойного рэпера Децла Антоний и дочь Глюкозы Лидия Ионова. Участники в формате «экстремального выживания» проходят различные испытания, при этом внимание приковано и к их семейному бэкграунду.