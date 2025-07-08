Операторы дронов ВС РФ уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны РФ показало видео с уничтожением боевой машины пехоты Bradley, принадлежащей украинской армии, расчетом FPV-дрона из состава группировки войск «Север» на харьковском направлении.
Уточняется, что российские военные в ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО в Харьковской области обнаружили американской БМП Bradley в окрестностях одного из населенных пунктов.
«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона 83-го мотострелкового полка группировки войск “Север”», — уточнили в военном ведомстве.
Процесс прямого попадания и ликвидации БМП Bradley с боевиками ВСУ на борту отслеживался в режиме онлайн, добавили в Минобороны РФ.
Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что солдаты ВСУ окружены с трех сторон в Мирном в ДНР.