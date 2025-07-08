Народные приметы на 9 июля 2025 года: что нельзя делать в день Давида Солунского

Не стоит мерить чужие украшения — можно невольно перенять чужую судьбу. Не рекомендуется планировать свадьбу — считается, что брак, заключённый в этот день, не будет счастливым. Лучше отказаться от ссор и выяснения отношений — всё сказанное сегодня может иметь долгие последствия. Нежелательно давать деньги в долг — деньги могут «утечь» вместе с удачей. Следует избегать тяжёлого физического труда и перегрузок — это может ослабить здоровье. Не стоит легкомысленно относиться к огню — особенно на кухне и в быту.