Народные приметы на 9 июля 2025 года: что нельзя делать в день Давида Солунского

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
9 июля по народному календарю отмечается День Давида Земляничника. Название говорит само за себя — в лесах поспевает душистая, зрелая земляника, и люди выходили на сбор этой ценной ягоды. Также этот день связан с памятью святого Давида Солунского, которого на Руси почитали как покровителя здоровья и домашнего достатка. В этот же день православные отмечают праздник Тихвинской иконы Божией Матери, к которой обращались за защитой семьи и материнским покровом.
День сочетает в себе радость от щедрости природы и глубокую духовную подоплёку, что делало его значимым и светлым праздником.
Что делали на Руси в этот день?
9 июля наши предки не сидели дома. День был посвящён заботе о теле, душе и доме:
Женщины ранним утром шли в лес за земляникой, веря, что ягоды, собранные на рассвете, обладают особой силой. Из листьев и плодов готовили отвары и настои, применяя их для здоровья и омоложения. Девушки умывались росой с земляничных кустов, чтобы сохранить красоту. Хозяйки пекли пироги и лепёшки с ягодами — ароматная выпечка символизировала домашний уют. Земляничный лист клали в кошельки или карманы — для привлечения денег и удачи. В домах убирались, проветривали помещения, выносили ненужное — чтобы в жилище не задерживалась тяжёлая энергия. Верующие посещали церковь, молились перед образом Богоматери, просили мира, исцеления, помощи в трудностях.
Что рекомендуется делать в этот день?
Чтобы день прошёл благополучно, стоит уделить внимание простым, но важным делам:
Собирать землянику — ягода приносит здоровье, а сам процесс умиротворяет. Заварить чай из сушёных листьев или свежих плодов — для укрепления организма. Порадовать близких домашней выпечкой с ягодами — символ семейного благополучия. Прогуляться в лесу или в саду — день идеален для отдыха на природе. Устроить лёгкую уборку в доме или на участке — чтобы освободить пространство от лишнего. Помолиться, подумать о будущем, наметить планы — атмосфера дня способствует внутреннему равновесию. Беременным женщинам советовали носить с собой земляничный листочек — как оберег.
Чего не стоит делать в этот день, 9 июля?
Народная мудрость предостерегала от определённых поступков, чтобы избежать неприятностей:
Не стоит мерить чужие украшения — можно невольно перенять чужую судьбу. Не рекомендуется планировать свадьбу — считается, что брак, заключённый в этот день, не будет счастливым. Лучше отказаться от ссор и выяснения отношений — всё сказанное сегодня может иметь долгие последствия. Нежелательно давать деньги в долг — деньги могут «утечь» вместе с удачей. Следует избегать тяжёлого физического труда и перегрузок — это может ослабить здоровье. Не стоит легкомысленно относиться к огню — особенно на кухне и в быту.
Людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не перегружать организм — день энергетически чувствительный.
Приметы погоды на 9 июля.
Наблюдая за природой в этот день, крестьяне делали прогнозы на ближайшие недели:
Если на рассвете солнце ясно и нет тумана — впереди тёплая, сухая пора. Дождь с утра до вечера — к долгим осадкам и сырости. Много земляники в лесу — зима будет морозной и снежной. Птицы низко летают — к дождю. Аромат цветов усиливается ближе к вечеру — к грозе. Утренний туман над водой — к ясной погоде на следующий день.
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