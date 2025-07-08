Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узнать информацию о прибытии общественного транспорта в Минске можно бесплатно по телефону

Пассажиры могут узнать, когда прибудет нужный маршрут, набрав короткий номер 488. По нему человек бесплатно получит информацию о прибытии автобуса, троллейбуса либо трамвая в режиме реального времени.

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узнать информацию о прибытии общественного транспорта в Минске можно бесплатно по телефону, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Пассажиры могут узнать, когда прибудет нужный маршрут, набрав короткий номер 488. По нему человек бесплатно получит информацию о прибытии автобуса, троллейбуса либо трамвая в режиме реального времени. После приглашения автоинформатора достаточно назвать пятизначный код остановки. Его легко найти на информационной табличке рядом с QR-кодом.

Услуга доступна для всех абонентов мобильной связи. -0-