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В Ростовской области очистили 300-метровый участок реки Чепрак

В Пролетарском районе завершена очистка 300-метрового участка реки Чепрак.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростовской области завершена очистка 300-метрового участка реки Чепрак. Работы идут с опережением графика: на 2025 год было запланировано расчистить всего 400 метров водной артерии.

Как сообщает пресс-служба регионального минприроды в своем Telegram-канале, специалисты не теряют времени даром. Параллельно ведется расчистка русла от растительности и ила, обустройство временных дорог для техники и другие необходимые работы.

Особую важность проекту придает тот факт, что вблизи реки проживает около 117 тысяч человек. До 2027 года экологи планируют привести в порядок 852 метра береговой линии. Для труднодоступных участков уже задействовали специальную технику — болотоход.

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