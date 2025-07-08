Галкин* показал подросшую дочь

В сентябре 2022 года Минюст РФ включил Галкина в список иностранных агентов, указав, что он «получал финансирование от Украины» и занимался политической деятельностью. Сам артист тогда заявил, что не считает себя иноагентом. С тех пор артист дважды пытался оспорить свой статус в суде — в 2023 и 2024 годах, но оба иска были отклонены.