Суд оштрафовал Google и Twitch на 3,8 и 7 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google и Twitch на 3,8 и 7 млн рублей. Компания поисковой системы была наказана за не удаление запрещённой в РФ информации, а стриминговый сервис — за повторное неисполнение обязанностей по мониторингу сайта. Об этом рассказали в пресс-службе Судов общей юрисдикции города Москвы.