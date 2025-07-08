Маск продолжает атаковать Трампа и его соратников: бизнесмен раскрыл новые подробности в связях с Эпштейном

Ранее KP.RU сообщил, что Маск и Трамп начали ссориться в инфополе в конце июля 2025 года. Бывшие соратники теперь пытаются насолить друг другу. Маск вначале говорил, что будет поддерживать демократов, но теперь анонсировал создание собственной политической партии.