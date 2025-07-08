Ветер до 25 метров в секунду и ливень: непогода накроет Подмосковье в течение часа

Водителей призвали снижать скорость и увеличивать дистанцию, включать ближний свет фар и не парковаться под деревьями и рекламными щитами. На улице важно избегать шатких конструкций и не находиться под деревьями, ЛЭП, металлоконструкциями, а также на открытых пространствах и у водоемов. В домах рекомендуется плотно закрывать окна и отключить от сети неиспользуемые электроприборы.