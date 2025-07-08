Mash: Часть дачного участка Пугачевой в Подмосковье выставят на аукцион

По его данным, уже несколько человек заявили о намерении снять участок. Один из них планирует возвести там яхт-клуб и плавучую баню. При этом, согласно действующему законодательству, ни одна часть Истринского водохранилища не может принадлежать артистке — даже несмотря на личный пирс певицы, который сейчас пристроен к участку, следует из публикации.