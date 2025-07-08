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Mash: Часть дачного участка Пугачевой в Подмосковье выставят на аукцион

Прибрежную территорию около частного дома певицы Аллы Пугачевой в подмосковном городе Солнечногорск выставят на аукцион для последующей сдачи в аренду. Об этом во вторник, 8 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

Прибрежную территорию около частного дома певицы Аллы Пугачевой в подмосковном городе Солнечногорск выставят на аукцион для последующей сдачи в аренду. Об этом во вторник, 8 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, уже несколько человек заявили о намерении снять участок. Один из них планирует возвести там яхт-клуб и плавучую баню. При этом, согласно действующему законодательству, ни одна часть Истринского водохранилища не может принадлежать артистке — даже несмотря на личный пирс певицы, который сейчас пристроен к участку, следует из публикации.

Дом находится в поселке Малые Бережки на первой линии Истринского водохранилища в 45 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. При этом в середине мая стало известно, что особняк певицы резко подешевел на 22 миллиона рублей — до 130 миллионов.

Риелтор Виктория Маркова также предупредила, что особняк Пугачевой в Малых Бережках могут снести, поскольку здание возведено с нарушениями. Дворец Пугачевой в деревне Грязь также привлек внимание общественности. Президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин отметил, что снос этого здания площадью 2,5 тысячи квадратных метров обойдется в 40 миллионов рублей.