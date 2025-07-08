Исключить дискриминацию и политизацию. НЦИС о задачах системы интеллектуальной собственности

Беларусь принимала активное участие в переговорном процессе и намерена и впредь поддерживать усилия ВОИС, направленные на формирование эффективной глобальной системы интеллектуальной собственности. «На национальном уровне мы стремимся создать условия, поощряющие инновации и творчество. Непрерывно совершенствуем систему оказания услуг в области интеллектуальной собственности, следуя международным стандартам. Наиболее актуальные вопросы на текущем этапе — это получение белорусскими организациями статуса международного органа по депонированию в соответствии с Будапештским договором и присоединение к Службе цифрового доступа к приоритетным документам ВОИС (WIPO DAS)», — сказал он.