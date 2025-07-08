Исключить дискриминацию и политизацию. НЦИС о задачах системы интеллектуальной собственности

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Алексей Курман выступил с общим заявлением в рамках 66-й серии заседаний ассамблей государств — членов Всемирной организации интеллектуальной собственности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НЦИС.
Сегодня интеллектуальная собственность становится все более значимым активом в мировой экономике, отметил Алексей Курман.
«Это мощный инструмент устойчивого развития, экономического роста и культурного обмена. Осознавая это, в 2024 году государства — члены ВОИС продемонстрировали высокий уровень кооперации и на основе консенсуса приняли два исторических документа: договор об интеллектуальной собственности, генетических ресурсах и традиционных знаниях, связанных с генетическими ресурсами, и Эр-Риядский договор о законах по промышленным образцам», — рассказал он.
Беларусь принимала активное участие в переговорном процессе и намерена и впредь поддерживать усилия ВОИС, направленные на формирование эффективной глобальной системы интеллектуальной собственности. «На национальном уровне мы стремимся создать условия, поощряющие инновации и творчество. Непрерывно совершенствуем систему оказания услуг в области интеллектуальной собственности, следуя международным стандартам. Наиболее актуальные вопросы на текущем этапе — это получение белорусскими организациями статуса международного органа по депонированию в соответствии с Будапештским договором и присоединение к Службе цифрового доступа к приоритетным документам ВОИС (WIPO DAS)», — сказал он.
Особенно важным Алексей Курман считает укрепление потенциала экспертного сообщества в интересах всех пользователей глобальной системы интеллектуальной собственности. «К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с деструктивной политикой ряда государств, что проявляется в санкционном давлении и попытках политизации деятельности международных организаций. Это препятствует полноценному использованию потенциала системы интеллектуальной собственности заявителями, которые стремятся стать частью международного научно-технического и экономического сообщества», — подчеркнул он.
Гендиректор отметил, что Беларусь поддерживает позицию стран региона о недопустимости дискриминационной политики по национальному принципу. «Подобное отношение к заявителям из отдельных стран подрывает их доверие к глобальной системе интеллектуальной собственности, которая призвана содействовать развитию инновационного и интеллектуального потенциала во всех без исключения регионах мира. Исключив попытки политизации сферы интеллектуальной собственности, мы сможем выработать сбалансированные решения, направленные на развитие инновационного потенциала всех стран», — резюмировал Алексей Курман. -0-