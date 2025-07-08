Массовый свадебный фестиваль, вручение наград многодетным семьям: как прошел День семьи в России. Фоторепортаж

Во Владикавказе поздравили супружеские пары из дома-интерната для престарелых и инвалидов «Забота» Партия «Единая Россия» / er.ru/В Ростове-на-Дону «Единая Россия» организовала праздничную программу для семей участников СВО Партия «Единая Россия» / er.ru/В Кировском районе Крыма активисты ЕР вручили прохожим ромашки — символ праздника Партия «Единая Россия» / er.ru/В Анадыре активисты раздали открытки в форме ромашек и памятные сувениры Партия «Единая Россия» / er.ru/В Бавлах в Татарстане прошел городской фестиваль «Это у нас семейное» Партия «Единая Россия» / er.ru/В Херсонской области передали подарки многодетным семьям и детям, проживающим в прифронтовых селах Партия «Единая Россия» / er.ru/В Астрахани на церемонии «Особенное счастье» наградили родителей, воспитывающих детей-инвалидов Партия «Единая Россия» / er.ru/В Екатеринбурге прошла инклюзивная программа «Счастье вашему дому!» Партия «Единая Россия» / er.ru/Ромашки раздавали жителям и в Минераловодском округе Ставропольского края Партия «Единая Россия» / er.ru/В Грачевском округе под Ставрополем многодетным, многонациональным семьям, семьи участников СВО и молодоженам вручили медали «За любовь и верность» и «За сохранение семейных ценностей» Партия «Единая Россия» / er.ru/В Нефтекумском округе под Ставрополем в ЗАГСе наградили супругов Партия «Единая Россия» / er.ru/На главной площади Химок Московской области наградили пары с многолетней семейной историей Партия «Единая Россия» / er.ru/В Туле была открыта фотовыставка проекта «Za любовь» в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова Партия «Единая Россия» / er.ru/На площади Республики в Якутске состоялся красочный флешмоб с участием семейных пар Телеграм / Экология Якутии / t.me/ecoyakutiaВ Москве прошел II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия» Чингаев Ярослав / Агентство «Москва’Праздничные мероприятия также прошли на Болотной площади столицы Ведяшкин Сергей / Агентство “Москва’Мэр Москвы Сергей Собянин вручил многодетным семьям столицы государственные награды Агентство “Москва’В Соборном храме святых Петра и Февронии в Донецке прошли торжественные мероприятия Вконтакте / Движение Первых | ДНР / vk.com/mypervie_dnr На празднике в ДНР присутствовало много детей Вконтакте / Движение Первых | ДНР / vk.com/mypervie_dnr