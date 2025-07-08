Массовый свадебный фестиваль, вручение наград многодетным семьям: как прошел День семьи в России. Фоторепортаж

В России отпраздновали День семьи, любви и верности.
В День семьи, любви и верности 8 июля президент России Владимир Путин выделил поддержку многодетных семей в числе важнейших национальных приоритетов. Он подчеркнул, что забота об их благополучии является стратегической задачей для страны, которая напрямую связана с ее будущим.
Путин пожелал, чтобы молодые семьи продолжали сохранять взаимное уважение, доверие и понимание, а также высоко ценили традиции, передающиеся из поколения в поколение. Лидер РФ поздравил всех присутствующих на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который проходил в Национальном центре «Россия», с праздником, пожелав им здоровья, счастья и благополучия. Как в РФ отметили День семьи, любви и верности — в фоторепортаже URA.RU.
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Так, в Москве ЗАГСы зарегистрировали почти 800 браков. В этот же день в центрах столичного долголетия стартовала новая инициатива: для супружеских пар, проживших в браке свыше 40 лет, были организованы специальные торжественные церемонии чествования. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин в честь праздника вручил многодетным семьям города госнаграды, отметив их значительный вклад в укрепление традиционных ценностей и воспитание подрастающего поколения. По его словам, за последние полтора десятилетия в Москве произошли существенные изменения — число многодетных родителей увеличилось в 3,5 раза. Сейчас в таких семьях воспитываются сотни тысяч детей. Мэр подчеркнул, что этот успех прежде всего заслуга самих родителей, а также результат активной господдержки.
Помимо этого, в центре Донецка митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир совершил богослужение в кафедральном храме святых Петра и Февронии. На церковном мероприятии присутствовали несколько сотен человек, среди которых были врио премьер-министра ДНР Андрей Чертков, министр молодежной политики республики Кирилл Макаров, а также глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. После завершения литургии состоялся крестный ход.
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Макаров отметил, что молодежь все больше обращается к традиционным российским праздникам и ценностям. В непосредственной близости от храма участники «Движения первых» организовали мастер-классы по изготовлению талисманов и ромашек — символов Дня семьи, любви и верности. Гости мероприятия могли написать письма или создать открытки для бойцов СВО и принять участие в семейной фотосессии. Территория возле собора была украшена белыми шарами, а для посетителей зачитывались отрывки из повести о Петре и Февронии.
Торжественные мероприятия также прошли в Туле: в Белоусовском парке состоялось открытие фотовыставки «Zа любовь». На выставке представили фотографии молодых женщин, различных по характеру и внешности, среди которых есть как беременные, так и уже ставшие матерями. Все они — героини фотопроекта «Zа любовь», которые ждут возвращения своих супругов с фронта. Волонтеры организации «Жены Героев», презентовавшие выставку, оказывают этим женщинам поддержку и помощь. Название фотовыставки — «Zа любовь» — связано с историей девочки Любы, первого ребенка, родившегося при поддержке проекта. На момент выписки матери из роддома ее муж числился пропавшим без вести.
Кроме того, в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Екатеринбурге был организован праздничный вечер для семей Урала — инклюзивная программа «Счастье вашему дому!». Помимо текущего праздника, он был приурочен к 100-летнему юбилею Всероссийского общества слепых. С приветственным словом и поздравлениями к собравшимся обратился региональный координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда», председатель комитета по социальной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин.
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Поздравления участникам высказал и региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый замминистра социальной политики области Евгений Шаповалов. Он вручил региональному директору специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих имени Д. Н. Мамина-Сибиряка поздравительный адрес в честь столетия учреждения.
Кроме того, в ходе мероприятия семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, представили творческие выступления, рассказали о своих семейных традициях, поделились историями успеха и опытом построения гармоничных отношений. Участникам инклюзивной программы были вручены памятные подарки от регионального парламента и партнерских организаций.
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