Мексиканский боксер Родригес умер после проигранного боя в США

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес скончался в возрасте 37 лет поле проигранного поединка, который состоялся в США. Об этом сообщило издание Marca.
Родригес потерпел поражение в бою с 21-летним американцем Филиппом Велло. После оглашения итогов встречи мексиканец направился в свой номер в гостинице, где позже и было обнаружило его тело. При этом исчезновение спортсмена заметили только на следующий после поединка день. Американские правоохранители начали расследование случившегося, однако к текущему моменту у них пока нет ни одной версии причин смерти Родригеса.
Педро Антонио Родригес стал активно участвовать в боях с 2007 года. Он сумел одержать победу в 15 поединках, семь из которых были завершены нокаутом. Однако он также потерпел 26 поражений, еще три встречи закончились вничью.