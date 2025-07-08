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Мексиканский боксер Родригес умер после проигранного боя в США

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес скончался в возрасте 37 лет поле проигранного поединка, который состоялся в США. Об этом сообщило издание Marca.

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес скончался в возрасте 37 лет поле проигранного поединка, который состоялся в США. Об этом сообщило издание Marca.

Родригес потерпел поражение в бою с 21-летним американцем Филиппом Велло. После оглашения итогов встречи мексиканец направился в свой номер в гостинице, где позже и было обнаружило его тело. При этом исчезновение спортсмена заметили только на следующий после поединка день. Американские правоохранители начали расследование случившегося, однако к текущему моменту у них пока нет ни одной версии причин смерти Родригеса.

Педро Антонио Родригес стал активно участвовать в боях с 2007 года. Он сумел одержать победу в 15 поединках, семь из которых были завершены нокаутом. Однако он также потерпел 26 поражений, еще три встречи закончились вничью.