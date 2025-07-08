Мексиканский боксер Родригес умер после проигранного боя в США

Родригес потерпел поражение в бою с 21-летним американцем Филиппом Велло. После оглашения итогов встречи мексиканец направился в свой номер в гостинице, где позже и было обнаружило его тело. При этом исчезновение спортсмена заметили только на следующий после поединка день. Американские правоохранители начали расследование случившегося, однако к текущему моменту у них пока нет ни одной версии причин смерти Родригеса.