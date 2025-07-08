Подмосковные врачи сшили ногу школьнику, распоротую о мангал

Как узнал «МК», в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу «скорая» привезла 13-летнего мальчика с обширной раной голени. Школьник получил травму во время игр на свежем воздухе. Мальчик бегал в высокой траве, не заметил мангал и споткнулся об него. Острый край мангала глубоко распорол ребенку голень.