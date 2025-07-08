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Подмосковные врачи сшили ногу школьнику, распоротую о мангал

Подмосковные врачи спасли ногу мальчику, которую чуть не отрезало острыми краями мангала.

Подмосковные врачи спасли ногу мальчику, которую чуть не отрезало острыми краями мангала. Подросток заигрался и со всей силы налетел на конструкцию.

Как узнал «МК», в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу «скорая» привезла 13-летнего мальчика с обширной раной голени. Школьник получил травму во время игр на свежем воздухе. Мальчик бегал в высокой траве, не заметил мангал и споткнулся об него. Острый край мангала глубоко распорол ребенку голень.

Врачи сначала обработали рану, а потом сшили ее, восстановив анатомию мягких тканей. Пациент быстро пошел на поправку, нога заживает хорошо. Но полноценно наступать на конечность подросток сможет только через три недели.