Подмосковные врачи сшили ногу школьнику, распоротую о мангал

Подмосковные врачи спасли ногу мальчику, которую чуть не отрезало острыми краями мангала. Подросток заигрался и со всей силы налетел на конструкцию.
Как узнал «МК», в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу «скорая» привезла 13-летнего мальчика с обширной раной голени. Школьник получил травму во время игр на свежем воздухе. Мальчик бегал в высокой траве, не заметил мангал и споткнулся об него. Острый край мангала глубоко распорол ребенку голень.
Врачи сначала обработали рану, а потом сшили ее, восстановив анатомию мягких тканей. Пациент быстро пошел на поправку, нога заживает хорошо. Но полноценно наступать на конечность подросток сможет только через три недели.