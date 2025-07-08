Президент США Дональд Трамп спрогнозировал ситуацию, когда США могут потерять свой авторитет в мировом сообществе. Речь идет о долларе. Лидер Белого дома подчеркнул, что доллар не должен потерять роль мировой резервной валюты.
По словам Трампа, если это произойдет, доллар будет заменен чем-либо, то для Штатов это будет сравнимо проигрышу в мировой войне.
Нужно отметить, что Трампа напугали заявление стран-членов БРИКС о создании единой валюты. Из-за этого президент США решил ввести повышенные пошлины в отношении БРИКС и стран, которые ведут торговлю с союзом. В ООН предупредили Трампа, что этот шаг может быть ошибочным, ведь еще никому не удавалось одержать победу в торговой войне.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп больше не намерен откладывать введение торговых пошлин. США рассылают письма-уведомления о введении новых тарифов с 1 августа 2025 года.