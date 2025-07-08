Трамп спрогнозировал ситуацию, когда США могут потерять свой авторитет в мировом сообществе

Нужно отметить, что Трампа напугали заявление стран-членов БРИКС о создании единой валюты. Из-за этого президент США решил ввести повышенные пошлины в отношении БРИКС и стран, которые ведут торговлю с союзом. В ООН предупредили Трампа, что этот шаг может быть ошибочным, ведь еще никому не удавалось одержать победу в торговой войне.