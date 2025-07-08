Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей

. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google. Причиной стало игнорирование требований об удалении материалов, признанных запрещёнными к распространению, заявили в пресс-службе суда.
Согласно постановлению Таганского суда, Google LLC была признана виновной в административном нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В качестве наказания был назначен штраф обозначенной суммы.
В ближайшее время этот же суд планирует рассмотреть еще три аналогичных дела, связанных с нарушением той же статьи, а также два других протокола. Эти протоколы касаются неисполнения предписаний Роскомнадзора и отсутствия на веб-сайте компании отчета о результатах обработки обращений граждан.
Напомним, что российские судебные инстанции уже не раз применяли штрафные санкции к Google за несоблюдение требований по удалению информации, отказ от хранения персональных данных российских пользователей на территории РФ и другие виды нарушений.