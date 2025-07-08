Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей

В ближайшее время этот же суд планирует рассмотреть еще три аналогичных дела, связанных с нарушением той же статьи, а также два других протокола. Эти протоколы касаются неисполнения предписаний Роскомнадзора и отсутствия на веб-сайте компании отчета о результатах обработки обращений граждан.