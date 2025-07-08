Дерматолог Антонова рассказала, как получить витамин D на солнце без риска

Солнечные лучи помогают синтезировать витамин D в коже, однако важно помнить о рисках, связанных с чрезмерным воздействием УФ-лучей, заявила врач-дерматолог Ольга Антонова.
В своем Telegram-канале она напомнила, что витамин D важен для здоровья костей, помогает снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживая здоровье сосудов и уменьшая воспалительные процессы. Но при неправильном подходе к загару можно получить солнечные ожоги, преждевременное старение и повышенный риск рака кожи, отметила Антонова.
Дерматолог рекомендовала соблюдать умеренность при загаре. По ее словам, для большинства людей 15−30 минут солнечного света в день достаточно для получения необходимого количества витамина D. Антонова также рекомендовала использовать солнцезащитные средства с соответствующим SPF, особенно в пик солнечной активности, чтобы предотвратить повреждение кожи и снизить риск рака.
«Солнце — это ценный ресурс для нашего здоровья, но важно находить баланс между получением витамина D и защитой кожи иначе последствия не заставят себя ждать», — подчеркнула дерматолог.
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