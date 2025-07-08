Дерматолог Антонова рассказала, как получить витамин D на солнце без риска

Дерматолог рекомендовала соблюдать умеренность при загаре. По ее словам, для большинства людей 15−30 минут солнечного света в день достаточно для получения необходимого количества витамина D. Антонова также рекомендовала использовать солнцезащитные средства с соответствующим SPF, особенно в пик солнечной активности, чтобы предотвратить повреждение кожи и снизить риск рака.