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Зловонный сюрприз в стенах дома: Российские строители стали закладывать яйца в новостройках, чтобы вымогать деньги с домочадцев

В России строители прячут яйца в стенах новых домов ради вымогательства денег.

Источник: Комсомольская правда

Российские строители начали прибегать к давно известной уловке для вымогательства денег с домочадцев, снимающие квартиры в новостройках. Они прячут яйца в стенах и розетках домов, которые спустя время начинают источать зловонный запах. Раскрыть место «закладки» аферисты соглашаются лишь за вознаграждение. Об этой уловке сообщает информпортал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

О таком способе мошенничества рассказала изданию одна из жительниц Екатеринбурга. По словам женщины, она нашла вонючий сюрприз прямо под розеткой в своем жилище. Похожая история произошла и с москвичом. Он сообщил, что рабочие требовали с него 100 тысяч рублей за сведения о яйцах, заложенных в стенах квартиры.

Как отмечает портал, чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, некоторые арендаторы теперь приходят на приемку жилья с тепловизорами. Таким образом они могут сразу выявить потенциальные источники неприятного запаха.

Ранее в Ижевске строитель получил срок в колонии за мошенничество с клиентами на сумму около 1 миллиона рублей. Его признали виновным в присвоении и растрате чужих средств.