Зловонный сюрприз в стенах дома: Российские строители стали закладывать яйца в новостройках, чтобы вымогать деньги с домочадцев

Российские строители начали прибегать к давно известной уловке для вымогательства денег с домочадцев, снимающие квартиры в новостройках. Они прячут яйца в стенах и розетках домов, которые спустя время начинают источать зловонный запах. Раскрыть место «закладки» аферисты соглашаются лишь за вознаграждение. Об этой уловке сообщает информпортал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.