Названы автомобили, способные проехать более миллиона километров

Некоторые модели автомобилей, в том числе марок Honda и Mercedes-Benz, способны выдержать пробег более одного миллиона километров без необходимости капитального ремонта двигателя. Об этом рассказали эксперты издания Autocar.
Одной из таких машин стал Lexus LS 400 1996 года выпуска, оснащенный четырехлитровым бензиновым двигателем V8 Toyota 1UZ-FE. К моменту, когда пробег автомобиля приблизился к 1 443 000 километров, он уже сменил нескольких владельцев. Другим примером является Saab 900 SPG 1989 года, принадлежавший торговому представителю. Этот автомобиль оборудован турбированным двигателем.
Еще одна машина с экстремальным пробегом — дизельный Mercedes-Benz 240D 1981 года, находившийся в собственности главы телекоммуникационной компании. Регулярное обслуживание, в том числе замена масла через каждые пять тысяч километров, позволило ему преодолеть около двух миллионов километров без полного обновления двигателя.
Honda Accord четвертого поколения, выпущенная в 1990 году, также смогла достичь пробега в 1,5 миллиона километров. Автомобиль оснащен 2.2-литровым бензиновым двигателем. Его владелец подчеркивал важность своевременного технического обслуживания и бережного отношения к транспортному средству. В список автомобилей- «долгожителей» был включен и BMW 325i 1990 года выпуска.
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