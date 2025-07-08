Названы автомобили, способные проехать более миллиона километров

Еще одна машина с экстремальным пробегом — дизельный Mercedes-Benz 240D 1981 года, находившийся в собственности главы телекоммуникационной компании. Регулярное обслуживание, в том числе замена масла через каждые пять тысяч километров, позволило ему преодолеть около двух миллионов километров без полного обновления двигателя.