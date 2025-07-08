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На 51-м году жизни умер стилист и визажист Дмитрий Вишневский

Вишневский работал со многими российскими артистами, в частности, с Кристиной Орбакайте и актрисой Ренатой Литвиновой.

Умер стилист и визажист Дмитрий Вишневский, ему было 50 лет. Об этом в соцсетях сообщила певица Кристина Орбакайте.

«Светлая память, дорогой Дима. Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый… как же так?!» — написала певица.

Вишневский работал со многими российскими артистами, в частности, с Кристиной Орбакайте, актрисой Ренатой Литвиновой, модельером Елена Супрун и другими.

Также Дмитрий Вишневский вел личный блог о парфюмерном деле «Вишневый сад».

Вишневский появился на свет 25 марта 1981 года в Тамбове. В конце 1990-х он входил в состав съемочной группы киноленты Алексея Учителя «Дневник его жены». В этот период стилист познакомился с Ренатой Литвиновой, они вместе работали над документальным фильмом «Нет смерти для меня».

Ранее стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс умер в возрасте 59 лет. Подруга стилиста рассказала, что Ровалс скончался от кровоизлияния в мозг.