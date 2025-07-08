На 51-м году жизни умер стилист и визажист Дмитрий Вишневский

Умер стилист и визажист Дмитрий Вишневский, ему было 50 лет. Об этом в соцсетях сообщила певица Кристина Орбакайте.
«Светлая память, дорогой Дима. Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый… как же так?!» — написала певица.
Вишневский работал со многими российскими артистами, в частности, с Кристиной Орбакайте, актрисой Ренатой Литвиновой, модельером Елена Супрун и другими.
Также Дмитрий Вишневский вел личный блог о парфюмерном деле «Вишневый сад».
Вишневский появился на свет 25 марта 1981 года в Тамбове. В конце 1990-х он входил в состав съемочной группы киноленты Алексея Учителя «Дневник его жены». В этот период стилист познакомился с Ренатой Литвиновой, они вместе работали над документальным фильмом «Нет смерти для меня».
Ранее стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс умер в возрасте 59 лет. Подруга стилиста рассказала, что Ровалс скончался от кровоизлияния в мозг.