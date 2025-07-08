На 51-м году жизни умер стилист и визажист Дмитрий Вишневский

Вишневский появился на свет 25 марта 1981 года в Тамбове. В конце 1990-х он входил в состав съемочной группы киноленты Алексея Учителя «Дневник его жены». В этот период стилист познакомился с Ренатой Литвиновой, они вместе работали над документальным фильмом «Нет смерти для меня».