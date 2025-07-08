Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Малай рассказала, как уберечь организм от образования тромбов в жару

Специалист рекомендует пить достаточное количество воды и сохранять физическую активность.

Источник: Аргументы и факты

Летняя жара повышает риск образования тромбов, предупреждают эксперты. Основные меры профилактики назвала в интервью РИАМО врач-кардиолог Анастасия Малай.

Она подчеркнула, что высокие температуры, обезвоживание и снижение активности летом способствуют сгущению крови и тромбообразованию, особенно у людей из групп риска. К ним относятся пациенты с варикозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, онкологией, а также перенесшие операции, беременные и принимающие гормональные препараты.

Для снижения риска врач рекомендовала пить достаточно воды, сохранять физическую активность с регулярными разминками, носить компрессионный трикотаж при наличии показаний, контролировать вес и питание, не отменять назначенные антикоагулянты и избегать перегрева.

Малай призвала немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов. К ним относятся резкая боль в ноге, отек, покраснение, одышка, боль в груди, внезапная слабость, а также недомогание после длительных перелетов или поездок.

Ранее врач Тамаз Гаглошвили заявил, что повышенный Д-димер не всегда говорит о тромбах.