Врач Малай рассказала, как уберечь организм от образования тромбов в жару

Летняя жара повышает риск образования тромбов, предупреждают эксперты. Основные меры профилактики назвала в интервью РИАМО врач-кардиолог Анастасия Малай.
Она подчеркнула, что высокие температуры, обезвоживание и снижение активности летом способствуют сгущению крови и тромбообразованию, особенно у людей из групп риска. К ним относятся пациенты с варикозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, онкологией, а также перенесшие операции, беременные и принимающие гормональные препараты.
Для снижения риска врач рекомендовала пить достаточно воды, сохранять физическую активность с регулярными разминками, носить компрессионный трикотаж при наличии показаний, контролировать вес и питание, не отменять назначенные антикоагулянты и избегать перегрева.
Малай призвала немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов. К ним относятся резкая боль в ноге, отек, покраснение, одышка, боль в груди, внезапная слабость, а также недомогание после длительных перелетов или поездок.
Ранее врач Тамаз Гаглошвили заявил, что повышенный Д-димер не всегда говорит о тромбах.