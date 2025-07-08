Врач Малай рассказала, как уберечь организм от образования тромбов в жару

Она подчеркнула, что высокие температуры, обезвоживание и снижение активности летом способствуют сгущению крови и тромбообразованию, особенно у людей из групп риска. К ним относятся пациенты с варикозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, онкологией, а также перенесшие операции, беременные и принимающие гормональные препараты.