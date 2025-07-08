В СНБО Украины подтвердили передачу гражданами координат ТЦК для атак ВС РФ

Зафиксированы случаи, когда жители Украины передавали российским военным координаты территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) для нанесения по ним ударов, заявил глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.
«Это подтверждено», — приводит его слова украинское издание «Страна».
Коваленко утверждает, что украинские спецслужбы уже идентифицировали этих людей.
Ранее российской военкор Алексей Воевода сообщил, что жители Украины начали делиться с российскими военными координатами ТЦК для дальнейших ударов по ним. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что чаще всего передают координаты ТЦК жители Запорожской области.
Напомним, 7 июля в Министерстве обороны РФ сообщили, что за минувшие сутки на Украине были поражены военкоматы, а также предприятия по сборке и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.