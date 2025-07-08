Самарские семьи научились тайм-менеджменту и финансам на природе

Лекторы общества «Знание» провели необычный мастер-класс для многодетных семей у озера.
В преддверии Дня семьи, любви и верности в Самарской области прошли «Семейные выходные» для молодых многодетных семей. Мероприятие организовали на свежем воздухе — у живописного озера. Лекторы общества «Знание» Елена Бобкова и Игорь Григорьянц рассказали участникам о финансовой грамотности и тайм-менеджменте в неформальной обстановке.
«Очень рада, что в рамках нашего проекта удалось воплотить такой необычный и полезный формат. Совмещение отдыха у озера с практичными знаниями оказалось идеальной формулой», — отметила руководитель проекта Анна Бутакова.
Игорь Григорьянц объяснил, как правильно планировать семейный бюджет и привлекать детей к управлению финансами. Елена Бобкова научила участников эффективно распределять время между работой, семьёй и хобби. Занятия проходили в формате игр и интерактивов, что помогло лучше усвоить материал.
К празднику общество «Знание» также подготовило специальные лекции о семейных ценностях и государственной поддержке. А в рамках премии «Знание. Премия» появилась новая номинация — «За вклад в сохранение традиционных ценностей». Заявки принимают до сентября.
Проект был реализован при поддержке Росмолодёжь. Гранты.
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