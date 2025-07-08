Названы неожиданные рабочие методы быстро заснуть при бессоннице

Пересчитывание овец не помогает при бессоннице. Об этом заявили нейробиологи Линдси Браунинг и Рассел Фостер, а также врач Эйдн Махмудзаде, пишет The Guardian.
По словам ученых, мозгу быстро становится скучно, и он переключается на другие мысли, поэтому стоит использовать другие методы для эффективного засыпания.
Браунинг предложила решать в уме более сложные задачи. Например, придумывать слова на определенную букву или из определенной категории.
Фостер посоветовал слушать познавательные подкасты для быстрого засыпания. Белый шум также помогает успокоить нервную систему, отметил он.
Махмудзаде подчеркнул важность отпускания ситуации. По его словам, не стоит смотреть на часы после пробуждения и тревожиться из-за бессонницы.
Эксперты советуют встать и заняться чем-то другим, если не удалось заснуть за 20 минут. Вернуться в постель можно, когда почувствуется усталость, и попробовать уснуть снова, советуют эксперты.
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