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Суд оштрафовал компанию Google на 3,8 млн рублей из-за запрещенного контента

Суд в Москве оштрафовал Google LLC за отказ удалить запрещенный контент.

Источник: Комсомольская правда

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенные материалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Таганский суд Москвы также намерен рассмотреть еще три аналогичных протокола в отношении Google и два документа по статьям, за неисполнение предписания РКН и отсутствие отчета на сайте корпорации о результатах рассмотрения обращений от граждан.

Ранее KP.RU сообщал, что долг американской компании Google LLC в России превысил 27 млрд рублей по данным на июнь 2025 года.