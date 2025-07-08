Садовод Ганичкина рассказала, как спасти огород в жаркую погоду

Она подчеркнула, что резкие перепады температур вредят растениям. Для теплиц она рекомендует вечером обильно пролить водой дорожки и землю, а также обеспечить максимальное проветривание, оставляя двери открытыми даже ночью, включая теплицы с огурцами, арбузами, дынями, перцами и баклажанами.