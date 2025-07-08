Садовод Ганичкина рассказала, как спасти огород в жаркую погоду

Огородникам советуют экстренно защищать растения от аномальной жары. Конкретные меры назвала в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Октябрина Ганичкина.
Она подчеркнула, что резкие перепады температур вредят растениям. Для теплиц она рекомендует вечером обильно пролить водой дорожки и землю, а также обеспечить максимальное проветривание, оставляя двери открытыми даже ночью, включая теплицы с огурцами, арбузами, дынями, перцами и баклажанами.
В остекленных теплицах эксперт советует обработать кровлю известковым раствором для защиты растений от солнечных ожогов. В открытом грунте полив следует проводить строго по земле, избегая попадания воды на листья, чтобы растения не сгорели. Грядки с огурцами и помидорами рекомендуется накрыть тонким белым нетканым материалом.
Ганичкина также призвала обязательно поливать капусту, картофель и морковь, предупредив, что без полива растения увянут и будут долго восстанавливаться. Деревья можно поливать холодной водой из шланга прямо по земле.
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