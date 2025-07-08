Суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей

Вскоре в Таганском суде рассмотрят еще три аналогичных административных дела в отношении американской фирмы по той же статье. Дополнительно будут изучены два протокола по другим нарушениям: за неисполнение предписания Роскомнадзора и за отсутствие обязательного отчета о рассмотрении обращений граждан на сайте компании.