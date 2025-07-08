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Суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К американской компании, специализирующейся на поисковых технологиях, возникли вопросы.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Корпорацию Google LLC признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 млн рублей», — на заявление представителей суда ссылается РИА Новости.

Вскоре в Таганском суде рассмотрят еще три аналогичных административных дела в отношении американской фирмы по той же статье. Дополнительно будут изучены два протокола по другим нарушениям: за неисполнение предписания Роскомнадзора и за отсутствие обязательного отчета о рассмотрении обращений граждан на сайте компании.

Ранее суд США обязал Google выплатить 314 млн долларов за сбор данных у Android, пишет RT. Об опасности западных поисковиков до этого предупреждал глава центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.