СК взял на контроль дело о нападении бродячих собак на ребенка в Ростове

СК РФ взял на контроль дело о нападении бродячих собак на ребенка в Ростове. Об этом сообщили в ведомстве 8 июля.
Как сообщают СМИ, в городе произошло нападение стаи бродячих собак на несовершеннолетнюю. Пострадавшая госпитализирована.
Выяснилось, что животные уже не раз проявляли агрессию к людям. Однако меры своевременно приняты не были. Следственные органы Ростовской области не остались в стороне.
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК предоставить отчет о ходе расследования.
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