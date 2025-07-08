Разметку ночью нанесут на 19 участках дорог в Минске

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», ночью планируется нанесение дорожной разметки на МКАД (от пр. Партизанского до ул. Ташкентской), ул. Есенина (от ул. Рафиева до пр. Дзержинского), ул. Байкальской, ул. Алибегова, ул. Ангарской, ул. Лучины, ул. Лынькова, ул. Казинца, ул. Есенина, ул. Жасминовой, ул. Лосика, ул. Мазурова, ул. Шаранговича, ул. Уборевича, ул. Горецкого (от ул. Шаранговича до ул. Лобанка), ул. Сухаревской, ул. Бурдейного, ул. Одинцова и ул. Панченко.