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Разметку ночью нанесут на 19 участках дорог в Минске

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», ночью планируется нанесение дорожной разметки на МКАД (от пр. Партизанского до ул. Ташкентской), ул. Есенина (от ул. Рафиева до пр. Дзержинского), ул. Байкальской, ул. Алибегова, ул. Ангарской, ул. Лучины, ул. Лынькова, ул. Казинца, ул. Есенина.

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 9 июля на 19 участках нанесут дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», ночью планируется нанесение дорожной разметки на МКАД (от пр. Партизанского до ул. Ташкентской), ул. Есенина (от ул. Рафиева до пр. Дзержинского), ул. Байкальской, ул. Алибегова, ул. Ангарской, ул. Лучины, ул. Лынькова, ул. Казинца, ул. Есенина, ул. Жасминовой, ул. Лосика, ул. Мазурова, ул. Шаранговича, ул. Уборевича, ул. Горецкого (от ул. Шаранговича до ул. Лобанка), ул. Сухаревской, ул. Бурдейного, ул. Одинцова и ул. Панченко.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-