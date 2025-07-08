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Врач Петров: частое употребление кофе может привести к сонливости

При регулярном и частом употреблении стимулирующее действие кофеина ослабевает.

Источник: Аргументы и факты

Частое употребление кофе может вызывать сонливость вместо бодрости. Об этом парадоксальном эффекте «Газете.Ru» рассказал врач-нарколог Даниил Петров.

Петров объяснил, что при регулярном и частом употреблении стимулирующее действие кофеина ослабевает. Организм адаптируется, блокируя основной механизм кофеина. Кофеин препятствует усталости, блокируя аденозиновые рецепторы. Однако при хроническом употреблении мозг синтезирует новые рецепторы. В результате вместо бодрости человек начинает чувствовать сонливость и утомление, даже продолжая пить кофе в больших количествах.

Врач привел практический пример этого эффекта, известный как «эффект 30-го километра». Установлено, что у водителей грузовиков, часто употребляющих кофе, большое количество аварий происходит на участке от 30 до 50 км от начала маршрута. Причина в том, что они ожидают бодрости, но получают противоположный результат из-за привыкания организма. Петров подчеркнул, что кофе не стоит пить в больших количествах именно из-за этого парадоксального действия.

Ранее эксперт Юлия Попова предупредила об опасности употребления кофе в жаркую погоду.