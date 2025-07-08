Врач Петров: частое употребление кофе может привести к сонливости

Врач привел практический пример этого эффекта, известный как «эффект 30-го километра». Установлено, что у водителей грузовиков, часто употребляющих кофе, большое количество аварий происходит на участке от 30 до 50 км от начала маршрута. Причина в том, что они ожидают бодрости, но получают противоположный результат из-за привыкания организма. Петров подчеркнул, что кофе не стоит пить в больших количествах именно из-за этого парадоксального действия.