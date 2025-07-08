Картина Васнецова «Богатыри» вернулась в Третьяковскую галерею

В декабре прошлого года знаменитая картина художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации. Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле. Картина была повреждена вандалом в 2018 году, над ее восстановлением работали лучшие реставраторы в стране.