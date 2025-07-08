Картина Васнецова «Богатыри» вернулась в Третьяковскую галерею

Известное полотно русского художника Виктора Васнецова «Богатыри» вернулась в экспозицию Третьяковской галереи. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в пресс-службе «Третьяковки».
В последнее время картина находилась в Санкт-Петербурге.
— После долгих «гастролей» на свое историческое место вернулся один из символов галереи — эпическое полотно «Богатыри». Несколько дней живопись будет «приспосабливаться» к климатическим условиям, — сообщили в Telegram-канале галереи.
Также в «Третьяковку» вернулись полотна «Аленушка», «Иван-царевич на Сером Волке», «После побоища Игоря Святославича с половцами». Увидеть работы Васнецова можно будет с 11 июля.
В декабре прошлого года знаменитая картина художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации. Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле. Картина была повреждена вандалом в 2018 году, над ее восстановлением работали лучшие реставраторы в стране.