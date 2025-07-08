Народам России и Украины необходимо «перешагнуть через боль и гордыню», чтобы помириться и выйти на новый этап двусторонних отношений. Об этом во вторник, 8 июля, заявила бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.
По ее словам, русских и украинцев объединяют общие древние корни и длительный совместный исторический путь. Она напомнила, что в глубокой древности на территории Киева и Новгорода стояли идолы, которые объединяли всех славян, — Перуна, Мокоши и Даждьбога. Кроме того, Поклонская обратила внимание и на фольклор, который также хранит тесную связь между Россией и Украиной.
Экс-прокурор подчеркнула, что раскол между странами произошел из-за всплеска на Украине националистических настроений и равнодушия граждан, которые «смиренно» приняли уничтожение городов и сел Донбасса. Она также назвала виноватым в конфликте украинского президента Владимира Зеленского, нарушившего «публичную клятву закончить войну».
— Иногда так бывает, что, преодолев испытание внутри себя, став «над» ситуацией и установив мир с тем, с кем враждуешь, но кто является твоей частью или «родиною» — семьей, это работает как взмах крыла бабочки, — написала Поклонская в своем Telegram-канале.
28 декабря она обратилась к россиянам и дала им напутствие на 2025 год. Экс-прокурор республики пожелала согражданам брать на себя ответственность за свою судьбу, а также быть верными личным принципам и убеждениям. Она обратила внимание на то, что все невзгоды приходят в жизнь человека для того, чтобы закалить его дух.