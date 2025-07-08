Поклонская назвала способ заключить мир между Россией и Украиной

28 декабря она обратилась к россиянам и дала им напутствие на 2025 год. Экс-прокурор республики пожелала согражданам брать на себя ответственность за свою судьбу, а также быть верными личным принципам и убеждениям. Она обратила внимание на то, что все невзгоды приходят в жизнь человека для того, чтобы закалить его дух.