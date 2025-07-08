Третий ребёнок Тодоренко будет донашивать за старшими братьями

Регина Тодоренко, которая, как известно, воспитывает двоих детей и находится в ожидании третьего, появилась на презентации музыкального телешоу. Блондинка стала ведущей передачи, поэтому пропустить данную премьеру не смогла. Звезда, которая находится на 8 месяце беременности, практически впорхнула в зал и с ходу рассказала о своём самочувствии.
«Я хочу спать, лежать, отдыхать, есть булки с круассанами и наслаждаться жизнью. И поэтому я здесь», — поведала Регина «МК».
Также она призналась, что периодически забывает о своем интересном положении. Но вспоминает, когда пытается танцевать с детьми.
«И тут я вспоминаю о беременности: формы не позволяют уже активно двигаться», — сообщила звезда.
Кроме того, Тодоренко обнародовала неожиданную деталь своей жизни: младшему сыну, который скоро родится, достанутся вещи его братьев.
«Я девушка практичная: будет донашивать за старшими», — смеясь, рассказала артистка.
Кстати, на презентации появился и соведущий Регины по передаче «Большой хит» Тимур Родригез. Он сразу расставил все точки над i. «Во-первых, это не мой ребёнок» , — сразу заявил певец.
Но Регина после этих слов сделала заявление, которое теперь присутствующие активно обсуждают.
«Я в браке с мужем шесть лет, а с тобой на телевидении-семь. Так чей же это ребёнок?»- Засмеялась Тодоренко.