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Третий ребёнок Тодоренко будет донашивать за старшими братьями

Регина Тодоренко, которая, как известно, воспитывает двоих детей и находится в ожидании третьего, появилась на презентации музыкального телешоу.

Регина Тодоренко, которая, как известно, воспитывает двоих детей и находится в ожидании третьего, появилась на презентации музыкального телешоу. Блондинка стала ведущей передачи, поэтому пропустить данную премьеру не смогла. Звезда, которая находится на 8 месяце беременности, практически впорхнула в зал и с ходу рассказала о своём самочувствии.

«Я хочу спать, лежать, отдыхать, есть булки с круассанами и наслаждаться жизнью. И поэтому я здесь», — поведала Регина «МК».

Также она призналась, что периодически забывает о своем интересном положении. Но вспоминает, когда пытается танцевать с детьми.

«И тут я вспоминаю о беременности: формы не позволяют уже активно двигаться», — сообщила звезда.

Кроме того, Тодоренко обнародовала неожиданную деталь своей жизни: младшему сыну, который скоро родится, достанутся вещи его братьев.

«Я девушка практичная: будет донашивать за старшими», — смеясь, рассказала артистка.

Кстати, на презентации появился и соведущий Регины по передаче «Большой хит» Тимур Родригез. Он сразу расставил все точки над i. «Во-первых, это не мой ребёнок» , — сразу заявил певец.

Но Регина после этих слов сделала заявление, которое теперь присутствующие активно обсуждают.

«Я в браке с мужем шесть лет, а с тобой на телевидении-семь. Так чей же это ребёнок?»- Засмеялась Тодоренко.