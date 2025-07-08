Третий ребёнок Тодоренко будет донашивать за старшими братьями

Регина Тодоренко, которая, как известно, воспитывает двоих детей и находится в ожидании третьего, появилась на презентации музыкального телешоу. Блондинка стала ведущей передачи, поэтому пропустить данную премьеру не смогла. Звезда, которая находится на 8 месяце беременности, практически впорхнула в зал и с ходу рассказала о своём самочувствии.